طقس الإمارات غداً ..صحو بوجه عام غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر واحتمال سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:61 والمد الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة12:31 والمد الثاني عند الساعة 53:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 45 31 80 25

دبي 42 32 65 30

الشارقة 44 31 60 25

عجمان 41 32 70 30

أم القيوين 42 31 80 30

رأس الخيمة 43 32 75 30

الفجيرة 35 30 90 45

العـين 44 32 50 20

ليوا 45 31 70 20

الرويس 41 32 90 30

السلع 45 31 95 20

دلـمـا 38 32 90 60

طنب الكبرى 40 32 85 45

طنب الصغرى 40 32 85 45

أبو موسى 41 33 80 40

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