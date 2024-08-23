شرطة دبي تتعامل مع 489 ألف مكالمة وبريد إلكتروني ومحادثة فورية

المصدر: البيان

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تمكن مركز الاتصال 901 في شرطة دبي، المُخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير، من التعامل مع 489 ألفاً و841 مكالمة هاتفية وبريد إلكتروني ومحادثة فورية أجراها الموظفون المُختصون مع المتعاملين عبر تطبيقات الدردشة، وذلك خلال 7 أشهر من العام 2024.

وتفصيلاً، أوضح العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن المركز استقبل منذ بداية العام 2024، وعلى مدار 7 أشهر، 329 ألفاً و53 مكالمة هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، فيما تعامل الموظفون مع 60ألفاً و680 رسالة عبر البريد الإلكتروني، وأجروا 100 ألف و108 محادثة فورية مع متعاملين عبر تطبيقات الدردشة.

المدينة الأكثر أمناً

وأكد العميد القرقاوي أن مركز الاتصال 901 يعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي "المدينة الأكثر أمناً" عبر الاستجابة السريعة للمكالمات وتطبيق التقنيات الحديث في الاجابة على استفسارات المتعاملين بمختلف اللغات.

3 منصات

ومن جانبه قال الرائد يعقوب السرواش، مدير مركز الاتصال 901، إن مركز الاتصال يحتوي ثلاث منصات رئيسية مُخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، مبيناً أن "المنصة الأولى" تضم موظفين مُتخصصين في التعامل والرد على "المكالمات الهاتفية والاستفسارات"، وتتمثل مهمتهم في الرد على الشكاوى والاقتراحات والطلبات.

وأضاف أن "المنصة الثانية" تضم موظفين يتعاملون مع "المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات فقط"، ومهمتهم استقبال المعاملات من الجمهور عبر القنوات الذكية لشرطة دبي المُختلفة والرد عليها في وقت قياسي، فيما "المنصة الثالثة" فهي "مُخصصة للموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الكتابية"، وتتمثل مهمتهم في الرد على طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الدردشة إلى جانب التعامل والرد على الخدمات المُقدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وتطبيق عين الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن جريمة، وغيرها من التطبيقات والخدمات الذكية.

وأشاد الرائد السرواش بجهود الكوادر المواطنة التي تعمل في مركز الاتصال للرد على مكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية، مُحققين توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع وسرعة الاستجابة في الرد على المتعاملين.

الجدير ذكره، أن مركز الاتصال 901 يقدم لأفراد الجمهور العديد من الخدمات منها الخدمات الجنائية، والخدمات مرورية، وخدمات إصدار الشهادات إلى جانب الخدمات مجتمعية.

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