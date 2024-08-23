أنور قرقاش: تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص يحظى برعاية رئيس الدولة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي عناية كبيرة بملف مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص يحظى برعاية كبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لما لذلك من أهمية في فتح آفاق جديدة للشباب وخلق فرص العمل لهم».

وأضاف: «نقلة نوعية حققها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بفضل متابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد لهذا الملف الحيوي والمهم».

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