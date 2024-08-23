بعثة الإمارات في بانكوك تدعو المواطنين للحذر من الفيضانات المتوقعة

المصدر: البيان

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دعت بعثة دولة الإمارات في بانكوك المواطنين إلى الحذر من الفيضانات المتوقعة.

وأصدرت البعثة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تهيب بعثة دولة الإمارات في بانكوك مواطني الدولة المتواجدين في مملكة تايلند، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة في البلاد وخاصة المناطق الساحلية».

وأكدت «ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».

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