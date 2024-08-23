تحويل 17 خدمة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى استباقية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تحويل 17 خدمة تقدمها باقة خدمات منصة «أسرتي» إلى استباقية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة في «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأوضحت الهيئة أن التحديثات التي تم إقرارها ضمن الخدمات الاستباقية في المنصة، تتيح للأسر الإماراتية، التقدم للحصول على عدد من الخدمات الرئيسية، ومنها: خدمة التقديم على إجازة الأبوة والأمومة، والعلاوة الاجتماعية 3 خدمات، وحجز المقعد الدراسي، والدعم السكني، وتحميل وثيقة عقد القران، وبيانات الأسرة، وصندوق الزواج، والزواج الجماعي، ومبروك ما ياك «7 خدمات».

وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حزمة الخدمات سيتم تقديمها بالتعاون مع 36 شريكاً في الباقة على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، والتي تمثل دفعة جديدة لتسريع دعم برنامج «التصفير»، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية.

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