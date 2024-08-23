عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد ونهيان بن مبارك ووزراء ومسؤولون يعزون في وفاة عبد الرحمن الهاجري

المصدر: دبي - البيان

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية.

ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، واجب العزاء إلى داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، في وفاة والده المغفور له، عبدالرحمن عبدالله الهاجري. وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في الشارقة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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