جمعية دبي الخيرية تقدم مساعدات إغاثية لمتضرري السيول في مالي والنيجر

المصدر: دبي - البيان

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نفذت جمعية دبي الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في دولتي مالي والنيجر، وتضمنت المساعدات حزمة من المواد الغذائية، وقافلة طبية لعلاج الملاريا، وبناء أكواخ، واستفادت منها الأسر المتضررة في مدينة «بلا» بمنطقة «سيغو» في مالي، وفي قرية «شنتبردين» بولاية «طاوا» في النيجر.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن المشاريع الخيرية المتنوعة وعمليات الإغاثة، التي تقوم بها «دبي الخيرية» تأتي إيماناً منها بضرورة إيصال الدعم اللازم للشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن، سيراً على نهج وخطى قيادتنا الرشيدة، والتي تلقى التقدير والاحترام من الذين باتت الإمارات بالنسبة لهم عنواناً للأخوة والعطاء الإنساني». وذكرأن الجمعية بادرت بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين بجمهورية مالي، تضمنت 500 سلة غذائية استفاد منها قرابة 2500 شخص من سكان مدينة «بلا»، التي ضربتها السيول.

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