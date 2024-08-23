سعود بن صقر: رأس الخيمة وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال وازدهار الشركات

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، والاستثماري مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة المتنامية مركزاً رائداً لازدهار الشركات ووجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، ووفداً من غرفة التجارة الأمريكية في دبي، وكبرى الشركات الأمريكية بحضور عددٍ من المسؤولين في رأس الخيمة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات.

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وغرفة التجارة الأمريكية في دبي، لتعزيز التعاون ودعم مجتمع الأعمال لدى الجهتين. وقع مذكرة التفاهم، رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وسامي بوسابا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز