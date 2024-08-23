«دار البر» تنفق 19.8 مليون درهم في مشاريع بناء المساجد حول العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية دار البر عن 1050 مشروعاً جديداً لبناء مساجد، في 24 دولة حول العالم، من حصاد دعم وتبرعات أهل الخير والإحسان في الدولة، بتكاليف إجمالية بلغت 19,872,659 درهماً، مما جرى جمعه واستقطابه في الربع الثاني من العام الحالي 2024.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن الدول المستفيدة من مشاريع الجمعية لبناء المساجد تتوزع بين 3 قارات، هي: أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث سيتم تشييد المساجد الجديدة، خلال المرحلة القادمة، وفق برنامج زمني محدد ومتكامل، معرباً عن بالغ شكر الجمعية وتقديرها للمحسنين وأهل الخير، في ظل تبرعاتهم ودعمهم السخي لتشييد المساجد في المناطق والدول المحتاجة، وشركائها من المساهمين في تنفيذ تلك المشاريع وخروجها إلى النور. وأشار المهيري إلى 13.5% زيادة في نسبة الإنفاق على مشاريع بناء المساجد، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

لافتاً إلى أن عدد الهيئات والجهات، التي تتعامل معها الجمعية في الدول، التي تعمل في نطاقها وتنفذ فيها مشاريع تشييد المساجد، وصلت إلى 28 هيئة وشريكاً معتمداً. وبين الدكتور محمد المهيري أن الجمعية تنفذ، دورياً، دراسات ميدانية بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وصولاً إلى تحديد أكثر الدول والمناطق، التي تحتاج إلى بناء المساجد بصورة ملحة، وفي ضوء ذلك تعرض المشاريع على أهل الخير والعطاء، فيما تعد الجمعية تقارير دورية حول مشاريع بناء تلك المساجد، وترسل نسخة منها إلى المحسن المتبرع.

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