«إقامة دبي» تبدأ برنامج «سفراء السمعة»

المصدر: دبي - البيان

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بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطبيق برنامجها التدريبي «سفراء السمعة» الذي أطلقته مؤخراً بهدف تمكين الموظفين من مواكبة المتغيرات والتكيف مع التحدّيات الجديدة، وبما يعزز من مكانة الإدارة وسمعتها كمؤسسة رائدة تلتزم بتقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة وذلك التزاماً منها بالنهج التطويري لقدرات كوادرها الوظيفية. وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المباشرة بتطبيق مبادرة «سفراء السمعة» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز السمعة المؤسسية.

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