163 ألف موقع ضمن حملة «بلدية الشارقة» لمكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة لمكافحة آفات الصحة العامة، في جميع مناطق مدينة الشارقة، تماشياً مع جهودها المستمرة وحملاتها المتواصلة لمكافحة الآفات، وتوفير خدمات شاملة ومتميزة للقاطنين بالمدينة بما يتضمن ذلك الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية، وتستهدف الحملة التي يجري تنفيذها على نطاق واسع أكثر من 163 ألف موقع، تنفذ فيها البلدية أعمال المكافحة الشاملة باستخدام أدوات ومعدات حديثة ومتطورة.

وفي هذا السياق أكد عادل عمر مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن الحملة تأتي استكمالاً لحملات سابقة نفذتها البلدية خصوصاً خلال موسم الشتاء، للحد من تكاثر البعوض وانتشار الحشرات ومكافحة آفات الصحة العامة الأخرى في مختلف مناطق مدينة الشارقة، بهدف تعزيز منظومة الصحة العامة والحفاظ على البيئة، والحد من الأضرار الناتجة عن انتشار الآفات أو الحشرات.

مشيراً إلى أن البلدية وفرت كامل الإمكانيات والكوادر المتخصصة، لوضع آلية عمل ذات معايير ونظم علمية عالية لأعمال المكافحة.من جانبه أوضح جمال المازمي مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، أن البلدية تنفذ الحملة في 163 ألف موقع بمختلف مناطق مدينة الشارقة وبعض المرافق الخدمية.

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