محاكم دبي تبحث سبل تحسين «تنظيم سجلات الوصايا»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في مقر محاكم دبي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين بما يتماشى مع رؤية دبي الاجتماعية 33، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في خدمة المجتمع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تحسين تنظيم سجلات الوصايا للمسلمين وغير المسلمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، والتطرق إلى كيفية التعامل مع سجل الوصايا المسلمين وغير المسلمين بما يتناسب مع الاحتياجات القانونية والأخلاقية للمجتمع، كما تم بحث أوضاع القصر في إمارة دبي، حيث تم التأكيد على تعزيز حماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «نؤمن في محاكم دبي بأن الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الإنسانية، لذا، فإن شراكتنا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر تعد نموذجاً حياً للتعاون البناء الذي يحقق نتائج ملموسة، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيحقق فوائد كبيرة للمجتمع، وسيسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز العمل الإنساني».

ومن جانبه ثمن علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، جهود «محاكم دبي» في تعزيز التعاون المشترك الفعال، مؤكداً حرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير الخدمات الملائمة للفئات المجتمعية المختلفة.

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