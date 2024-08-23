«صيفك قانوني» يبحث دور الذكاء الاصطناعي في التشريعات

المصدر: دبي - البيان

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اختتم برنامج «صيفك قانوني 2024»، الذي نظمته الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تحت شعار «تكنولوجيا المستقبل (AI) والتشريعات» أعماله بعد سلسلة من الفعاليات التي تواصلت على مدى 6 أسابيع.

وتضمن البرنامج مجموعة من الورش القانونية والجلسات الحوارية التي بحثت دور التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في مجال التشريعات. كما رافق البرنامج تنظيم فعاليات وزيارات خارجية، واستقطاب عدد من الطلبة القانونيين من جامعات الدولة لتلقي التدريب الصيفي في إدارة التشريعات حول إعداد التشريعات وآلية العمل عليها، وكيفية إعداد المقارنات التشريعية.

وأكد أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن برنامج صيفك قانوني أتاح في دورته لهذا العام منصةً لاستكشاف آفاق توظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي في العملية التشريعية، ومناقشة سبل معالجة التحديات والمخاطر الناجمة عن سوء استخدام التقنيات المتقدمة، وذلك من خلال أجندةٍ زاخرةٍ بالورش القانونية والجلسات الحوارية التي غطت مختلف الجوانب القانونية والتشريعية للتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح بن مسحار أن الحدث جاء في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات بتعزيز المعرفة القانونية، والارتقاء بمرونة واستباقية المنظومة التشريعية، ومواكبة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في دفع عجلة تطور مُختلف القطاعات، واستشراف ملامح مستقبلٍ تشكل فيه ابتكارات الذكاء الاصطناعي ممكنات أساسية للتنمية الاقتصادية.

وشهد برنامج «صيفك قانوني» زيارة أجراها وفد من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إلى مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي المستقبل. وركزت الزيارة على مواكبة أهم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وبحث طرق توظيف هذه التقنيات في تعزيز وتطوير العمل التشريعي، فضلاً عن الإضاءة على أبرز قصص النجاح التي حققتها حكومة دبي على هذا الصعيد.

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