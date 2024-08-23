مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن يختتم برنامجه الصيفي الـ 12

المصدر: عجمان - وام

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اختتم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أمس، فعاليات برنامجه الصيفي الـ12، والذي أقيم خلال الإجازة الصيفية، بمشاركة 543 منتسباً من الذكور والإناث بمختلف الأعمار، واستمر ستة أسابيع. وتضمن البرنامج دورات متنوعة مثل دورة الحفظ المكثف والحفظ الميسر، وصحبة القرآن، والمراجعة وضبط المتشابهات، إضافة إلى دورات الجزرية وقصار السور.

وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن البرنامج الصيفي لهذا العام تميز بإضافة منطقة مصفوت إلى مناطق إقامة دوراته في مسجدي الشيخ زايد، والشيخ خليفة بن زايد في عجمان، مشيداً بالإقبال الكبير، الذي شهدته دورات البرنامج سواء الحضورية أو التي عقدت عن بعد. وتوجه الحمادي بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي المركز، مثمناً جهود سموه في خدمة القرآن الكريم وتحفيظه.

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