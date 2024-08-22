مكتوم بن محمد: التكنولوجيا المالية هي المستقبل واختيار هلال لوتاه هذا المجال تحدٍ سيأخذه لنجاحات عالمية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إيمانه وثقته بقدرة شباب الإمارات على تحقيق الريادة في الاقتصادات الجديدة.

وتحت وسم "#شباب_أفخر_بهم" أثنى سموه على هلال لوتاه الذي أسس شركة "لون داتا" لتلبية حاجة السوق والأفراد إلى تطبيق ينظم شؤونهم المالية، وعلى تطويره التطبيق ليلائم احتياجات المؤسسات المالية، ليتمكن خلال فترة قصيرة من جذب نحو 10 مؤسسات مالية وبنوك رقمية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أسس هلال لوتاه شركة لون داتا لتلبية حاجة السوق والأفراد إلى تطبيق ينظم شؤونهم المالية، وطوّر التطبيق ليلائم احتياجات المؤسسات المالية واستطاع خلال فترة قصيرة جذب أكثر من 10 مؤسسات مالية وبنوك رقمية".

وأضاف سموه: "التكنولوجيا المالية هي المستقبل، واختيار هلال العمل في هذا المجال هو تحد سيأخذه يوماً ما لتحقيق نجاحات عالمية في هذا القطاع".

وختم سموه تدوينته بالقول: "كلّي إيمان وثقة بقدرات شبابنا في استكشاف الفرص في الاقتصادات الجديدة وتحقيق الريادة فيها".

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