سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي

المصدر: وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء إلى الشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة النوف في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين.

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