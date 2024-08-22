منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد بمنزله في أبوظبي

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله بمدينة أبوظبي.

واطمأن سموه على صحة معالي الشيخ محمد بن بطي .. سائلاً المولى تعالى له دوام العافية والعمر المديد..فيما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لزيارة سموه وحرصه على التواصل والاطمئنان على صحته.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعبر عن القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات ويحرص على تعزيزها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقيادة الدولة الحكيمة.

حضر اللقاء.. معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.

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