دفاع مدني دبي" و"مؤسسة الأوقاف" يوقعان مذكرة تفاهم تدعم الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات

المصدر: البيان

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وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مذكرة تفاهم بهدف تعزيز ودعم التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات وترسيخ التكامل بين الجهتين في مجالات الشراكة والتنسيق بينهما لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في إمارة دبي. قام بتوقيع المذكرة سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم دفعة من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ مقومات الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة دبي، من خلال العديد من المسارات المهمة ومن أبرزها تعميم الوعي بالإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع حوادث الحريق ووضع الآليات والسبل التي تضمن سرعة الاستجابة في حال وقوعها (لا قدّر الله) وإيجاد الأطر التي تضمن تعزيز سلامة وأمن المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وكذلك الضيوف والزوار، سعيا لتحقيق الهدف الذي حددته القيادة الرشيدة لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن الاتفاقية تعكس حرص كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على اكتشاف السبل الكفيلة بتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع سواء على مستوى المنشآت أو الأفراد، فيما تمثل الشراكات الاستراتيجية عنصراً مهماً في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التي يتمتع بها الشركاء، وبما لهذا التعاون من أثر في توفير أحدث الحلول اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع.

من جانبه، أكد سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ، أهمية هذه خطوة، منوها بأثر التعاون بين الجانبين بالإسهام في تحقيق أعلى المعايير التنافسية والارتقاء بمعايير السلامة في المباني والمنشآت التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، التزاماً برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بمضافرة الجهود من أجل جعل دبي نموذج يحتذى به في توفير البيئة الآمنة التي تنعم بكافة مقومات السلامة لكل من يعيش على أرضها.

وأضاف المطوع : "تطلع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر إلى مذكرة التفاهم كخطوة في مستهل شراكة مثمرة تتكامل من خلالها جهود المؤسسة مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تحقيق إنجازات نوعية لاسيما على مستوى نشر الوعي والتعريف بسبل الوقاية ومتطلباتها وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة، وتطبيق الإجراءات التي تكفل أعلى درجات الحماية من حوادث الحريق وكذلك الاستفادة من أحدث التجهيزات والتقنيات في هذا المجال من أجل مستقبل مستدام وآمن".

إلى ذلك، زار وفد مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر غرفة العمليات الرئيسية في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وغرفة جاهزية الدفاع المدني واختتم الوفد جولته بزيارة مركز سعادة المتعاملين في مبنى الإدارة العامة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول برامج الاتصال المتطورة، وأنظمة قياس رضاء العملاء، و الممارسات المستخدمة للارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للجمهور.

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