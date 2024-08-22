"طرق دبي" تحصل على شهادة آيزو10007 للتميز في نظام إدارة جودة الخدمات والمنتجات

المصدر: البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة آيزو 10007 في نظام إدارة التهيئة الهندسية (Configuration Management) والخاص بأفضل الممارسات في حماية معلومات شبكات قطارات دبي وتُعتَبَرُ الهيئة الأولى في الحصول على هذه المواصفة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وتركيا.

ويعكس الحصول على هذه الشهادة النوعية، التي منحت لها من قبل ومنح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) جهود الهيئة بضمان سلامة الركاب وتحسين كفاءة الأصول من خلال رفع جودة إدارة التغييرات الهندسية، وذلك من خلال التزامها بالشروط والمعايير الدولية المعترف بها مع تعزيز مصداقيتها وسمعتها، التي منحتها ميزة تنافسية في السوق العالمية. وتقدم المواصفة آيزو 10007 إرشادات شاملة لإدارة إنظام جودة الخدمات والمنتجات وهي عنصر أساسي في إدارة سلامة وتتبع المنتجات طوال عمرها الافتراضي.

إن حصول هيئة الطرق والمواصلات على هذه الشهادة يثبت التزامها بتطبيق واستدامة نظام رصين لإدارة تنفيذ أفضل الممارسات العالمية لضمان سلامة الركاب وتحسين الخدمات.

وتشمل الفوائد الرئيسة لشهادة آيزو 10007 تعزيز ضمان الجودة، وضمان الاتساق والموثوقية في سعي الهيئة للريادة العالمية في ممارساتها لتقديم خدمه نوعيه لمستخدمي قطارات دبي.

كما تتيح هذه الممارسات إمكانية تتبع التغييرات الهندسية والأثر على الأصول منها خلال مراحل العمر المختلفة لها. وتعد الشهادة كذلك دليلاً على إدارة التغيير بكفاءة، وتبسيط عملية إدارة التغييرات الهندسية على الأصول، وتقليل المخاطر والاضطرابات، فضلاً عن أنها تضمن الامتثال التنظيمي، وتلبية المعايير الدولية، وتعزيز التزام الشركة بالتميز والالتزام بأفضل الممارسات العالمية.



وقد تم الحصول على شهادة آيزو 10007 بعد عملية تدقيق وتقييم أجرتها مجموعة معهد المعايير البريطانية وشمل هذا التقييم الشامل مراجعة دقيقة لإجراءات الهيئة في إدارة التغييرات الهندسية ودراسة الأثر وتبعات تلك التغييرات، وعمليات التوثيق، وممارسات التنفيذ لضمان الامتثال الكامل لمواصفة آيزو 10007 في الهيئة.

وستواصل هيئة الطرق والمواصلات، باعتبارها منظمة معتمدة في هذا المجال، تحسين وتعزيز عمليات نظام إدارة التغييرات الهندسية للحفاظ على الامتثال بمعايير آيزو 10007، ولا يقتصر دور هذه الشهادة على تحسين الكفاءة التشغيلية للهيئة فحسب، بل تمنح العملاء أيضاً الثقة بأن هيئة الطرق والمواصلات ملتزمة بتقديم خدمات ذات جودة عالية.

إن حصول الهيئة على هذه الشهادة من مجموعة (BSI) كمنظمة عالمية مستقلة وموثوقة، يعكس التزامها بتلبية المعايير العالية مع تعزيز مصداقيتنا وسمعتنا، وتعطينا هذه الشهادة الثقة بأن هيئة الطرق والمواصلات تلتزم بالمعايير الدولية المعترف بها، ما يمنحنا ميزة تنافسية في السوق.

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