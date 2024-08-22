كهرباء ومياه دبي تطور أول نهج رقمي بالكامل لتقييم حالة الأصول الحرجة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ممثلة في مركز البحوث والتطوير التابع لها اليوم عن تطوير أول نهج رقمي بالكامل لتقييم حالة الأصول الحرجة مثل محولات الطاقة والخطوط الهوائية.

وقالت ديوا، في بيان لها، إن النهج المطبق يمتاز باستغنائه عن الحساسات في مواقع العمل أو تركيب أي معدات أو أجهزة واعتماده على بيانات الأصول ومواقعها الجغرافية فقط.

وأوضحت أن مركز البحوث والتطوير طبق واجهة مستخدم سهلة لتقديم معلومات مفيدة منوهة إلى أن المعنيين يقومون باستخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات وبالتالي خفض النفقات، والارتقاء بكفاءة عمليات التخطيط والعمليات التشغيلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "نطبق أحدث الاستراتيجيات الرقمية المبتكرة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه ومن خلال استثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، نمكّن الهيئة من المحافظة على تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، ونلتزم بتسريع عجلة التحول الرقمي في شبكات الكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتزايد في دبي، والمحافظة على تميز وريادة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم ونفخر بالأبحاث العلمية المتقدمة والمبتكرة التي يجريها مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة".

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