«الاتحادية للهوية والجنسية» تحوّل 17 خدمة من باقات «أسرتي» إلى استباقية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تحويل 17 خدمة تقدمها باقة خدمات منصت "أسرتي" إلى استباقية، مشيرةً إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة في تصفير "البيروقراطية" الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن التحديثات التي تم إقرارها ضمن خدمات الاستباقية في المنصة تتيح للأسر الإماراتية التقدم للحصول على عدد من الخدمات الرئيسية، تتضمن خدمة التقديم على إجازة الأبوة والأمومة والعلاوة الاجتماعية (3 خدمات)، وخدمة حجز المقعد الدراسي، وخدمة الدعم السكني.

وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن حزمة الخدمات سيتم تقديمها بالتعاون مع 36 شريكاً في الباقة على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، التي تمثل دفعة جديدة لتسريع دعم برنامج "التصفير"، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية.

وبحسب الهيئة، فإن الخدمات تشتمل على تحميل وثيقة عقد القران، وخدمة بيانات الأسرة، وخدمة صندوق الزواج، وخدمة الزواج الجماعي "إضافة جديدة"، وخدمة مبروك ما ياك (7 خدمات)، إضافة إلى خدمة الاستبيان النهائي للطفل.

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