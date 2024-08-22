جامعة الفجيرة تطرح برنامج الماجستير في إدارة الأعمال

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الدكتور غسان القيمري مدير جامعة الفجيرة عن إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال، والذي يأتي تماشياً مع التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب أحدث الاتجاهات في مجال إدارة الأعمال، مع التركيز على تنمية المهارات القيادية وتعزيز الفكر الاستراتيجي لدى الطلاب.

وأفاد القيمري أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال يتميز بمحتوى دراسي شامل مصمم لتلبية احتياجات الطلاب من مختلف مجالات الأعمال. وأضاف إن إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال يأتي في إطار جهود الجامعة، وبدعم مستمر من مجلس الأمناء برئاسة سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، بهدف تعزيز جودة التعليم في الإمارة، وتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة الضرورية للنجاح في بيئة الأعمال المتغيرة.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد الشامي نائب مدير الجامعة، أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال يتميز بمنهج متقدم يتبنى أحدث الاتجاهات والتقنيات في عالم الأعمال المستقبلية، مع توفير نظرة عالمية شاملة يجمع بين التعلم العملي والتدريب الميداني، كما يتبنى نهجاً متعدد المجالات يشمل الأعمال والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية. ويركز البرنامج على تطوير القيادة من خلال التدريب على الجوانب الإنسانية وتوفير خيارات تعلم مرنة لتلبية احتياجات الطلاب المتنوعة بفضل الروابط القوية مع مختلف القطاعات والدعم الشخصي في مجال الوظائف.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت بالفعل بقبول طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد ابتداءً من الفصل الدراسي الأول «الخريف 2024»، حيث يقدم البرنامج من خلال كلية إدارة الأعمال في الجامعة، ويستهدف الطموحين من مختلف المجالات الذين يسعون لتطوير مسارهم الوظيفي وزيادة معارفهم في مجالات الإدارة والأعمال.

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