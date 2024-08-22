خصم نقاط «يوم بلا حوادث» تلقائي بعد مرور أسبوعين ودون الحاجة لمراجعة أقسام المرور

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد مجلس المرور الاتحادي أن خصم النقاط المرورية الـ4 المرتبط بالحملة الوطنية التوعوية «يوم بلا حوادث» المقرر تنفيذها يوم الاثنين المقبل، سيكون تلقائياً لجميع المشاركين الذين سجلوا والتزموا بالتعهد، مشيراً إلى أن تطبيق الخصم سيتم بعد مرور أسبوعين على تاريخ 26 أغسطس الجاري.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي: «إن إجراءات الاستفادة من الحملة لا تشترط أن يقوم الشخص المسجل والموقع على التعهد باستخدام مركبته في تاريخ 26 أغسطس، فالجميع يمكنه الاستفادة حتى إن كان المستفيد باع سيارته»، مؤكداً أن الهدف من الحملة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، وترسيخ الثقافة المرورية بين فئات المجتمع كافة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع.

وأوضح أنه بنهاية يوم الاثنين المقبل، سيتم فرز جميع المشاركين إلكترونياً، بحيث يتم استبعاد المسجلين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية أو حوادث سير باختلاف جسامتها، على أن يُمنح الملتزمون خلال مدة أسبوعين مكافآتهم المتمثلة بخصم 4 نقاط من سجلهم المروري مباشرةً دون حاجة إلى حضور الأشخاص إلى مراكز المرور المعنية.

وعن الأسباب التي دعت إلى إطلاق المبادرة، أضاف العميد أحمد الصم النقبي أن «مجلس المرور الاتحادي ارتأى ضرورة تنفيذ مبادرة لمكافئة أصحاب المركبات الملتزمون، وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقعة، بتنفيذ هذه الحملة التي تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية».

ولفت إلى أن وزارة الداخلية قررت تحديد تاريخ 26 أغسطس، للتذكير والالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية، خاصة أن هذا اليوم يتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، لافتاً إلى أن هذه الفترة تشهد سنوياً كثافة في الحملات التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق بما فيهم طلبة المدارس.

وأكد حرص وزارة الداخلية على خفض عدد الحوادث المرورية وما نتج عنها من وفيات على مستوى الدولة، سواء الحوادث البسيطة أو البليغة، موضحاً أن هذا هدف يتم العمل على تحقيقه من خلال تظافر جهود كل الجهات المعنية على مستوى الدولة، وأفرع التوعية المرورية للوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية.

وبيَّن العميد أحمد الصم النقبي أن هدف المجلس المرور الاتحادي دائماً توجيه الرسائل التوعوية لقائدي المركبات، مضيفاً أن «الإحصاء المروري الذي يتم إصداره من الجهات المعنية، بالتنسيق المروري في وزارة الداخلية، دائماً ما يتم إرساله واطلاع جميع إدارات المرور على مستوى الدولة عليه».

وأكد أن الإحصائيات والمؤشرات المرورية المرتبطة بحوادث الوفيات تشير إلى وجود تحسن مستمر وانخفاض دائماً، وهو ما يعطي دافعاً لمزيد من العمل مع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل الوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية.

ودعا رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي قائدي المركبات إلى إفساح الطريق للمشاة وتجنب الانحراف المفاجئ، وترك مسافة كافية أمام المركبة التي تسير في الامام، وعدم الانشغال بغير الطريق، وربط حزام الأمان، والتقيد بالسرعات المحددة في جميع امارات الدولة.

وبيَّن أن الفرق المعنية تتولى مهام ومسؤولية تفنيد جميع حوادث الوفيات على مستوى الدولة، والحوادث الخطيرة، إذ بينت الإجراءات وجود 3 أسباب رئيسة لوقوع الحوادث المرورية، وهي الانشغال بغير الطريق الذي يمثل أكثر الأسباب تسبباً لوقوع الحوادث المرورية، والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية، وجميعا ناتجة عن تشتيت ذهن قائد المركبة.

وطالب العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، الجمهور إلى سرعة الاستفادة من الخدمة والدخول إلى الرابط الموجود على موقع وزارة الداخلية والموافقة على التوقيع على التعهد بعدم ارتكاب المخالفات في تاريخ 26 من أغسطس.

وأفاد أنه «بحسب الإجراءات، فإنه في حال وصول قائد المركبة إلى ما مجموعة 24 نقطة مرورية فما فوق، فإنه الاجراء المقرر اتخاذه في السابقة الأولى، يتمثل في سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر، وتصل إلى 6 أشهر في السابقة الثانية، بينما يتم في السابقة الثالثة سحب رخصة القيادة لمدة عام، ولا تعود إليه إلا بدخول دورة تدريبية مرورية.

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