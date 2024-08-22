«تحقيق أمنية» تُسعد الطفلين الخاتم وأنس

المصدر: وام

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حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع فندق كونراد أبوظبي، أمنية الطفل الخاتم (13 عاماً) في الحصول على جهاز كمبيوتر للألعاب مع لوازمه، وأمنية الطفل أنس (7 سنوات) في الحصول على بلاي ستيشن 5.

وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، حرص المؤسسة على المُسارعة لتحقيق هذه الأمنيات الغالية على قلوب أطفالها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والداعمين الذين تُسهم أياديهم البيضاء في نشر مشاعر الأمل والتفاؤل بين الأطفال، موجهاً الشكر والتقدير إلى القائمين على فندق كونراد أبوظبي والعاملين فيه لدورهم المؤثّر والمتميّز في تحقيق أمنيات الأطفال، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الطيبة جعلت تجربة تحقيق الأمنية، أكثر تميزاً بالنسبة للطفلين مع عائلاتهم.

من جانبه، قال الخاتم: " أنا سعيد للغاية وأشكر كلّ من ساهم في تحقيق هذه الأمنية لقد جلب الدعم الذي حظيت به من فندق كونراد أبوظبي ومؤسسة "تحقيق أمنية" فرحاً كبيراً إلى حياتي".

بدورهم توجّهت عائلة أنس بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "تحقيق أمنية" والقائمين على فندق كونراد أبوظبي على تحقيق أمنية طفلهم ومنحه أوقاتاً سعيدة وذكريات لا تُنسى.

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