بلدية دبي تنجز مشروع تطوير المضمار الجبلي في حتا الأطول من نوعه في الإمارات

المصدر: البيان

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أنجزت بلدية دبي مشروع تطوير مضمار حتا للدراجات الجبلية ومسار المشي، والذي يُعدّ أطول مسار من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضم 21 مساراً للدراجات بطول 53 كم، و17 مساراً للمشي بطول 33 كم، إضافةً إلى 9 جسور خشبية، و14 استراحة ومرافق خدمية متكاملة على امتداد المسارات الجبلية. وسيسهم هذا المشروع الذي يعتبر من أبرز مبادرات بلدية دبي في حتا، في جعلها من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في المنطقة.

وتنقسم المسارات إلى أربعة مستويات من حيث الصعوبة وتشمل؛ الأخضر، والأزرق، والأحمر، والأسود، حيث يضمّ المسار الأخضر 4 مسارات للدراجات ومثلها للمشي، ويضمّ الأزرق 6 مسارات للدراجات، و3 للمشي، فيما يضمّ المسار الأحمر 8 مسارات للدراجات و6 للمشي، والمسار الأسود 3 مسارات للدراجات و4 للمشي.

وفي معرض تعليقه على إنجاز المشروع، أكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير المضمار الجبلي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، والرامية لرفع مستوى جَودة الحياة وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والأكثر نشاطاً وصحةً على مستوى العالم وذلك عبر تنفيذ حزمةً من المشاريع الحيويّة التي تخدم منطقة حتا، وتُرسّخ موقعها كمقصد سياحي رائد على المستوى المحلي والعالمي للسكان والسياح على حد سواء.

وأضاف الهاجري: "نفذت بلدية دبي عمليات تطوير المضمار الجبلي في حتا وفق أعلى المواصفات العالمية والتي تراعي أقصى معايير السلامة والأمان. كما عملت على تجهيز بنيته التحتية؛ لتكون ملائمة لإقامة المسابقات والفعاليات الدولية، إضافةً إلى تعزيز كفاءة المرافق والخدمات العامة الداعمة للسياحة في منطقة حتا، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها البلدية في بناء مرافق حيوية ومتكاملة على امتداد الإمارة، تجعل من دبي يوماً بعد يوم أكثر جاذبية وجَودة للحياة".

وأضاف: "حرصنا على تنفيذ المضمار باستخدام مواد تراعي البيئة الجبلية المحيطة، حيث أُنشئت المسارات باستخدام أحدث المعدّات والمواد الداعمة، ما يوفر تجربة فريدة لمحبّي ركوب الدراجات في المنطقة".

مضمار بمواصفات عالمية

ويوفر مضمار الدراجات الجبلية ومسار المشي في حتا العديد من مرافق ووسائل الراحة لمرتاديه، بما في ذلك مواقف السيارات، ودورات المياه، وخدمات تأجير الدراجات وإصلاحها، ويضمّ أيضاً مناطق للتنزّه والتزوّد بالوقود واستراحات يُمكن للمتنزهين الاسترخاء فيها.

كذلك، يضمّ مضمار حتا لركوب الدراجات مجتمعاً نابضاً بالحياة لمحبي ركوب الدراجات، والمجهّز لاستضافة العديد من الفعاليات والسباقات والمسابقات على مدار العام، والتي ستُسهم في تعزيز فرص تنمية المهارات وخوض غمار المنافسات الودّية.

خطة تطويرية شاملة

ونفذت بلدية دبي خطة تطويرية شاملة للأعمال ضمن المشروع في وقتٍ قياسي استغرق 10 أشهر، حيث شملت في مرحلتها الأولى تنفيذ أعمال صيانة لمسارات المشي والدراجات الجبلية القائمة وزيادة أطوالها، بالإضافة إلى تثبيت الأرضية في بعض أجزاء المسار بهدف تحسين تجربة رواد ومستخدمي المسارات، كما نفذت أعمال صيانة شاملة لكافة الجسور القائمة من خلال صيانتها واستبدال المتضرر منها.

وضمّت المرحلة الثانية إنشاء الاستراحات والمرافق الخدمية المتكاملة على امتداد المسارات وفي مواقع مختلفة، فضلاً عن أعمال توريد وتركيب 176 لوحة إرشادية و650 علامة توجيهية، تساعد الدرّاجين على خوض تجربة متميزة وآمنة في مسار حتا الجبلي.

ويمرّ مضمار حتا الجبلي بمجموعة متنوعة من التضاريس والمناظر الطبيعية المختلفة، بما في ذلك المسارات الصخرية والمناطق الجبلية، والقمم الوعِرة والوديان والمناظر البانورامية التي تقدم تجربة استثنائية تتيح لرواد المضمار ا الاستمتاع بطبيعة حتا الفريدة من نوعها على مستوى الدولة، حيث يوفر هذا التنوع العديد من التحديات المشوقة لسائقي الدراجات ومتسلّقي الجبال من المبتدئين إلى الدراجين والمتسلّقين المحترفين.

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