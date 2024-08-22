«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري البيرو وأفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، نسخة من أوراق اعتماد كل من ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، وبدر الدين مولانا، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة.

وتمنى الشامسي للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وكل من بلادهما.

وأعرب كل من السفيرين الجديدين عن سعادتهما بتمثيل بلادهما لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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