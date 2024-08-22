%99.8 إنجاز البنية التحتية في مدينة الرياض السكنية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات أعمال البنية التحتية لخمسة من مشاريعها السكنية، في مدينتي أبوظبي والعين والتي يجري العمل فيها استعداداً لتوزيعها على المواطنين، تحقيقاً لرؤية الهيئة ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين، وتشمل هذه المشاريع المرحلتين السادسة والسابعة لمدينة الرياض (جنوب الشامخة) في أبوظبي، وثلاثة مشاريع أخرى في مدينة العين هي: مشروع النود، حي الليم ومنطقة النباغ.

ففي أبوظبي، أعلنت الهيئة أنه تم حتى الآن إنجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر ما يقارب 26 ألف قطعة أرض سكنية وجارٍ العمل على إنجاز المرحلتين الأخيرتين (السادسة والسابعة) (جنوب الشامخة) حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة التي توفر 807 أراضٍ سكنية إلى أكثر من 81% من أعمال البنية التحتية، بينما وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة السابعة، التي تتضمن 535 أرضاً سكنية 92%. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المراحل في الربع الأخير من العام الجاري.

كما بينت الهيئة أنها قامت حتى الآن بإصدار 17079 موافقة على قروض البناء في مدينة الرياض، مما يساهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التنمية الشاملة في المنطقة التي تضم مناطق سكنية وتجارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز