المستشفى الأمريكي دبي يفتتح أول مكتب للسياحة العلاجية خارج الإمارات

المصدر: لاغوس - نيجيريا

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن افتتاح أول مكتب تمثيلي إماراتي للسياحة العلاجية خارج الدولة في لاغوس، بنيجيريا، مما يتيح للنيجيريين إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالمي في مختلف مرافق الرعاية الصحية بدولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة توسع المستشفى الأمريكي دبي، التي تشمل افتتاح نحو 30 مكتباً جديداً عبر جميع أنحاء أفريقيا وشرق أوروبا، في ظل مساعيه الحثيثة لتوسيع نطاق خدماته من الرعاية الصحية المتميزة، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة العلاجية.

ويعد المستشفى الأمريكي دبي وجهة الرعاية الطبية المفضلة للنيجيريين، بفضل رعايته الصحية الرائدة، التي تعتمد على الأدلة العلمية والبراهين، إضافة إلى فريق من أفضل الأطباء والمتخصصين. ويضمن افتتاح المكتب التمثيلي الجديد في لاغوس تلبية احتياجات عدد أكبر من النيجيريين، الذين يبحثون عن رعاية صحية موثوقة خارج أوطانهم.

وسيسهم المكتب التمثيلي في لاغوس بدور كبير في تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي، وتنظيم ندوات تعليمية عبر الإنترنت مع المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية في نيجيريا، حيث تعكس هذه المبادرات التعليمية والتوعوية والتعزيزية التزام المستشفى الأمريكي دبي برد الجميل للمجتمع.

ومن بين أهم مميزات المكتب التمثيلي للمستشفى الأمريكي دبي في لاغوس هو مكتب السفر المخصص، الذي سيقوم بتصميم حزم علاجية ميسورة التكلفة حصرياً للمرضى النيجيريين، الذين يسعون للعلاج في المستشفى. كما سيوفر الدعم الكامل في ترتيبات السفر الخاصة بهم.

كما يقدم المستشفى الأمريكي دبي أيضاً خدمات متكاملة للمرضى الدوليين على مدار الساعة، حيث تم تدريب فريق المرضى الدوليين بشكل كامل، لمساعدة المرضى وأسرهم وتقديم المشورة لهم، وتحديد المواعيد مع الأطباء المناسبين، وتنسيق إحالات المرضى. كما يقدم فريق المرضي الدوليين المساعدة في الحصول على تأشيرات السفر، وترتيبات السفر الجوي، والإقامة الفندقية، مع إمكانية الوصول إلى أطباء المستشفى المتخصصين لإجراء استشارات افتراضية شاملة، والرد على الاستفسارات قبل وصول المرضى إلى دولة الإمارات.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفى الأمريكي في دبي: «عززت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أبرز وجهات السياحة العلاجية الرائدة عالمياً، وهي تتمتع بثقة دولية متزايدة في قطاع الرعاية الصحية، وتتفوق في تقديم تجارب متميزة، وإطلاق العديد من المبادرات لجذب السياح العالميين الراغبين في الحصول على رعاية صحية متميزة. إن خبرة دولة الإمارات وابتكاراتها ومعاييرها العالمية في الرعاية الصحية تعزز مكانتها الدولية في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «يلتزم المستشفى الأمريكي دبي بتقديم وتوفير تقنيات طبية متقدمة، والتعاون مع الخبراء العالميين في علوم الحياة، وهو ما يعكس تفانينا في الابتكار وخدمات الرعاية الصحية المتطورة ومتعددة التخصصات، واهتمامنا بسلامة المرضى ورضاهم».

وقال الأمير توني تي جيه تي برينسويل، عضو مجلس إدارة المستشفى الأمريكي في نيجيريا: «لم يتخذ أي مستشفى الخطوات التي يتخذها مستشفى الأمريكي في دبي، من خطتهم الاستثمارية في البلاد، إلى مبادرات بناء القدرات، وقائمة المعدات التي سيتم تسليمها، والجدول الزمني الكامل للتنفيذ في نيجيريا، من الواضح أن التزامهم لا مثيل له. بالمعدل الذي يسيرون به سيكون نظام الرعاية الصحية في البلاد هو المستفيد الرئيسي. نحن بحاجة حقاً إلى مستثمرين مثلهم، وأنا سعيد بالاستقبال الذي يحصلون عليه تقديراً لجهودهم الرائعة».

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