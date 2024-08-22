سلطان القاسمي يعتمد 400 وظيفة جديدة لمواطني الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 400 وظيفة جديدة لمواطني الإمارة، بمختلف الجهات الحكومية المحلية، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.

وتنفيذاً لاعتماد سموه سيتم التواصل مع الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة لترشيحهم للوظائف حسب التخصصات، واستكمال مختلف الإجراءات.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين ضباط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

وبحسب المرسوم يعين على ملاك أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية 3 ضباط برتبهم العسكرية الحالية، ممن كانوا على ملاك وزارة الداخلية، وذلك اعتباراً من 01 يونيو 2024.

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