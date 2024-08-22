1.38 مليار درهم قيمة المشاريع المنجزة لـ«الاتحاد للماء والكهرباء» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أنجزت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مشاريع في قطاعي الماء والكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري بتكلفة مليار و382 مليون درهم، بينها: أكثر من مليار درهم لمشاريع قطاع الكهرباء، و381 مليوناً و86 ألف درهم لقطاع الماء.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لــ«البيان»: تم إنشاء محطة المدام الرئيسة 132/33، وهي من المشاريع الاستراتيجية بتكلفة 143.15 مليون درهم، وتمديد خط 132 ك.ف. إلى محطة المدام الرئيسة بطول 54 كيلومتراً وبلغت تكلفة المشروع 221.86 مليون درهم، وتهدف المحطة إلى تقليل الأحمال من المحطات القائمة بنسبة 40% وكذلك توصيل الكهرباء لمنطقة المدام وتوصيل الكهرباء لمدينة القاسمية.

وتم الانتهاء من إنشاء محطة النجيمات الرئيسة 132/33 حيث بلغت تكلفة المشروع 122.1 مليون درهم، وتم تمديد خط 132 ك.ف إلى محطة النجيمات الرئيسة وتعتبر هذه المحطة إحلالاً لمحطة الفجيرة الرئيسة وعليه تم نقل الأحمال من المحطة للمحطة الجديدة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وإنشاء محطة سيح دبا الرئيسة 132/33 وتمديد خطين 132 ك.ف إلى محطة سيح دبا الرئيسة حيث بلغت تكلفة المشروع 159.46 مليون درهم، وتهدف المحطة إلى توسيع نطاق توصيل الكهرباء في المنطقة وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة.

وانتهت «الاتحاد للماء والكهرباء» من إنشاء محطة الحميدية الرئيسة 132/11 وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 137.01 مليون درهم، وتم تمديد 3 خطوط 132 ك.ف إلى محطة الحميدية الرئيسة وتعتبر هذه المحطة إحلالاً لمحطة الحميدية القديمة وعليه تم نقل الأحمال من المحطة للمحطة الجديدة.

كما تم الانتهاء من إنشاء محطة مطار الفجيرة الدولي 33/11 بتكلفة إجمالية قدرها 60.9 مليون درهم وتهدف إلى تغطية أحمال التوسعة الخاصة بمطار الفجيرة وتوصيل الكهرباء للمناطق المجاورة لموقع المطار.

كذلك تم الانتهاء من إنشاء وشحن محطة العقة 33/11 وذلك بتكلفة إجماليه قدرها 59.87 مليون درهم وتهدف المحطة إلى تغذية المناطق الشرقية والقريبة من دبا الفجيرة والعقة، وإنجاز إنشاء محطة محمد بن زايد 33/11 التابعة لإمارة عجمان وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 61.18 مليون درهم وذلك لتوصيل الخدمة إلى منطقة محمد بن زايد السكنية، والانتهاء من توسعه بعض المحطات مثل محطة ضدنا الرئيسة وتوسعة محطة دبا الرئيسة بتكلفة إجماليه قدرها 42.32 مليون درهم.

مشاريع المياه

وأشار المهندس يوسف أحمد آل علي إلى أن الشركة أنجزت مركز توزيع الغيل وهو من المشاريع الاستراتيجية بتكلفة نحو 122 مليون درهم، ويتضمن المركز محطة ضخ للمياه ومخزون استراتيجي بسعة 20 مليون جالون وتهدف المحطة إلى توزيع المياه إلى المنطقة الوسطى وإذن والغيـل، بالإضافة إلى المناطق التابعة لإمارة الشارقة مثل حمدة، وتهدف المحطة إلى رفع كفاءة توزيع المياه وتحقيق نظام توزيع مستدام. كما أنجزت الربط مع مدينة الياسمين وتم تزويد مدينة الشارقة بــ8 ملايين جالون يومياً.

إضافة إلى ذلك تم الانتهاء من أعمال الربط مع تل العرقوب وتبلغ قيمة هذه الأعمال حوالي 5 ملايين درهم، ويهدف المشروع إلى التوسع في تزويد خدمة المياه إلى المدينة المستدامة بإمارة الشارقة وتحقيق الربط الاستراتيجي وتعزيز الأمـن المائي.

وتابع: أنجزت «الاتحاد للماء والكهرباء» خطوط نقل بقطر 1200 ملم و1000 ملم و600 ملم حول مدينة عجمان حيث بلغت أطوالها حوالي 21 كيلومتراً، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة توزيع المياه وتحسين الخدمات للمستهلكين والحفاظ على استدامة خدمة المياه في الإمارة، وبلغت تكلفة المشروع نحو 99 مليون درهم.

كما تم الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل المياه بقطر 1000 ملم و600 ملم من الغيل إلى الحنية ومن شـوكة إلى المدام، بطول حوالي 60 كيلومتراً، وبتكلفة حوالي 155.68 مليون درهم ومن أهـداف المشروع توصيل خدمة المياه إلى مزارع القمح بالشارقة بالإضافة إلى التوسع في تزويد خدمة المياه إلى منطقة حمدة بالشارقة، وتحقيق الربط الاستراتيجي وتعزيز الأمـن المائي.

مبادرات

وأوضح المهندس يوسف أحمد آل علي أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تعمل وفق استراتيجية شاملة للحد من المياه غير المدرة للدخل، أو ما يطلق عليه الفاقد في القطاع، لافتاً إلى أن هذا الفاقد ينتج من أسباب مختلفة مثل التسربات والقياسات الخاطئة، وأهم ملامح تلك الاستراتيجية: تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل الشبكة، وتوظيف تقنيات فحص صوتي ذكية في الكشف عن التسربات من خلال بيانات صوتية دقيقة تحدد معدلات تدفق المياه في أنابيب الضخ والتوزيع.

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