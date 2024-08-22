اعتماد دفعة جديدة من الموفقين العقاريين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أدت دفعة جديدة من الموفقين العقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي (تسوية)، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك إيذاناً ببدء مزاولة مهامهم في أعمال التوفيق، ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية لإنهاء النزاعات العقارية عبر الحلول البديلة للتقاضي.

ويأتي اعتماد الموفقين الجدد، بناءً على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد خمسة موفقين عقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن تشجيع الحلول البديلة لفض النزاعات عن طريق اتباع أحدث أساليب الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء في أبوظبي، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى إرساء مفاهيم الصلح والتسامح في المجتمع، في ظل منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة الرائدة التي تضمن تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق.

وأضاف أن مركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي، والذي جاء إطلاقه تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين دائرة القضاء ودائرة البلديات والنقل في سبتمبر من عام 2020، ليختص بالعمل على إنهاء النزاعات العقارية ودياً، يعزز الجهود الداعمة للوصول إلى العدالة الناجزة.

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