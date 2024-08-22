تعاون بين بلدية رأس الخيمة و«الاتحاد للماء» لتطوير الخدمات الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة اتفاقية مع الاتحاد للماء والكهرباء، تهـدف إلى تحديث وتعزيز الأنظمة الإلكترونية، عبر نظام «النافذة الإلكترونية الموحدة».

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية، أمس، في مقر دائرة بلدية رأس الخيمة، بحضور كل من منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة البلدية، ويوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من المبادرات المستمرة لتحسين الأداء وتسهيله في إمارة رأس الخيمة.

وقال منذر بن شكر الزعابي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التنسيق المستمر بين بلدية رأس الخيمة والجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين، وهدفنا هو تعزيز الشراكات وتطوير الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات مجتمعنا بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على الجميع، وتدعم أهداف التنمية المستدامة في الإمارة».

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «يسعدنا التعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة في تحديث وتعزيز الأنظمة الإلكترونية عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة، بما يشكل خطوة استراتيجية لتحسين وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها وتوفير تجربة سلسة ومتميزة للمتعاملين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات، عبر منصة موحدة وسهلة الاستخدام».

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