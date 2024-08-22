«الإمارات للألمنيوم» ترعى سلاحف منقار الصقر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن فقس حوالي 300 بيضة من بيض سلاحف منقار الصقر على شاطئ الطويلة بالقرب من موقع عملياتها خلال موسم التعشيش الصيفي.

وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج مراقبة السلاحف في العالم 2011، حيث وضعت 116 سلحفاة بيضها على الشاطئ التابع لموقع الشركة في الطويلة منذ بدأ البرنامج، ليتجاوز إجمالي عدد السلاحف التي فقست على الشاطئ 7500 سلحفاة صغيرة حتى اليوم.

فريق

وخلال موسم التعشيش، يعمل فريق الاستدامة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مراقبة شاطئ الطويلة للحفاظ على أمن الأعشاش وإنقاذ السلاحف المصابة أو المريضة، وقد عثر في العام الحالي على أربع سلاحف بحاجة إلى رعاية وتم نقلها إلى مركز إعادة تأهيل السلاحف ببرج العرب في دبي لتلقي العلاج قبل إعادتها إلى البحر.

كما تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على تنظيم حملات لتنظيف شواطئ الشركة من النفايات التي جرفتها المياه قبل موسم التعشيش. وفي شهر يناير الماضي، ساهم الموظفون المتطوعون في إزالة حوالي 1300 كيلوغرام من النفايات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحرص في الإمارات العالمية للألمنيوم على البيئة الطبيعية المحيطة بجميع مواقع عملياتنا، ويسرنا أن نشهد عودة السلاحف البحرية إلى شاطئ الطويلة كل عام خلال موسم التعشيش، ما يعكس جهود فريق الاستدامة لدى الشركة ونجاح برنامج المراقبة في حماية هذه السلاحف المهددة بالانقراض».

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