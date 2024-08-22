«تريندز» يستضيف الجلسة الـ 4 من «برنامج نمو 2024»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الجلسة الرابعة من «برنامج نمو 2024»، التدريبي التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بمشاركة باحثي المركز، وخبراء ومسؤولين في «آيرينا»، حيث استعرضوا برؤية بحثية العديد من القضايا ذات الصلة بالطاقة المتجددة.

ويضم «برنامج نمو 2024» 5 جلسات، بهدف تزويد الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطاقة، بالمهارات والمعرفة الأساسية اللازمة، لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة، وفتح باب الالتحاق به، وحضور جلساته أمام الراغبين في الاستفادة منها.

وتضمنت الجلسة الرابعة، التي عقدت في قاعة مؤتمرات «تريندز» الكبرى في أبوظبي، وأدارتها نجلاء الزرعوني، مديرة برنامج التعاون والشراكات مع الدول، في «آيرينا»، 3 أوراق بحثية، كما تم عرض 3 مشروعات للتخرج تغطي القضايا المحورية في تحول الطاقة والتحديات، التي تجابه هذا التحول.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية «برنامج نمو»، في تزويد الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطاقة بالمهارات والمعرفة اللازمة، لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، التي يشهدها العالم. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العمل المناخي الدولي، مؤكداً أن مناقشات الجلسة ستسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات، التي تواجه قطاع الطاقة.

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