شرطة دبي تُنظم ملتقى أمن المجمعات السكنية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مُلتقى «أمن المجمعات السكنية»، وذلك في أكاديمية شرطة دبي.

وأكد العميد محمد أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في أن تكون دبي المدينة الأكثر أمناً، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية لتبني أفضل الممارسات العالمية والأنظمة الذكية في تعزيز الأمن والأمان، وصولاً لتحقيق «صفر» في معدل الجرائم، وخاصة في مناطق قطاعات المجمعات السكنية.

وأثنى العميد أهلي على الجهود المبذولة من كافة الشركاء الاستراتيجيين في وضع آلية عمل مستدامة للوصول إلى الهدف صفر جريمة في قطاع المجمعات السكنية، وإعداد خطة عمل مشتركة للتوعية، والعمل على تعزيز الدورات التخصصية للعاملين في المجمعات السكنية، إلى جانب استخدام الأنظمة الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتأمين المساكن.

وتخللت فعاليات المُلتقى، توقيع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في العميد محمد أهلي، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي ممثلة في محمد علي البدواوي، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»، الهادف إلى دعم التوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.

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