معرض الصيد والفروسية فرصة للزوار لتجربة المغامرات الخارجية

المصدر: وام

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تشارك في الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام في الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر القادم في مركز أدنيك أبوظبي، آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعا متنوعا.

ويقدم المعرض، الذي تنظمه "مجموعة أدنيك" تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، فرصة للزوار لتجربة المغامرات الخارجية والاطلاع على الأدوات والمنتجات التي تعنى بالصقارة والصيد والفروسية والمنتجات البيطرية وصيد الأسماك والرياضات البحرية إضافة إلى التعرف على جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية والابتكارات والتكنولوجيا الحديثة.

ومن أهم القطاعات خلال دورة هذا العام، قطاع سياحة الصيد والسفاري، الذي يوفر للباحثين عن المغامرة وعشاق السفر فرصة التعرف على الوجهات الفريدة وتجارب الحياة البرية التي تدعم جهود الحفاظ على البيئة.

كما يمكن لزوار هذا القطاع التواصل مع منظمي الرحلات السياحية والمتخصصين في رحلات الصيد ومنظمي رحلات السفاري من مختلف دول العالم والاطلاع على باقة متنوعة من الخيارات لتجربة الحياة البرية وخوض مغامرات السفر.

وسيضم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة كمعدات الصيد الحديثة ومستلزمات التخييم ومركبات السفاري وسط حضور متميز من شركات إدارة الوجهات التي ستعرض وجهات السفاري الفاخرة ومواقع الصيد فضلا عن حزمة من خيارات السفر التي تجمع بين المغامرة والإثراء الثقافي.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من المنظمات التي تعمل في مجال الحفاظ على الحياة البرية وإدارة المحميات الطبيعية، كما يركز الحدث على قطاع سياحة الصيد والسفاري بما يعكس اهتمامه بتشجيع الصيد المستدام والحفاظ علي الحياة البرية.

ويتميز المعرض بتنوع الوجهات السياحية حيث يسلط جناح ناميبيا الضوء على مناظرها الطبيعية الخلابة من الكثبان الرملية الشاهقة في ساحل الهيكل العظمى والحياة البرية الغنية في منتزه إيتوشا الوطني، ومن دولة الإمارات سيعرض مركز الفجيرة للمغامرات مجموعة متنوعة من أنشطة الرياضات الخارجية كركوب الدراجات الجبلية وتسلق الجبال والتجديف بالكاياك في خلفية جبال الفجيرة الشاهقة وساحلها الساحر.

وتقدم شركة "تمريم" المتخصصة في صنع السكاكين ومعدات التخييم الخارجي مجموعة واسعة من العروض المتميزة لهواة الصيد، كما يمكن للزوار الاطلاع على معدات عالية الجودة من الموردين الرائدين والتي تلبي جميع احتياجات عشاق المغامرات الخارجية.

وسيحظى عشاق الرماية بفرصة المشاركة في عروض حية وورش عمل متخصصة تساعدهم على إتقان مهارات الرماية، فيما يوفر "ميدان الرماية" من "مملوك أرشري" بيئة آمنة لعشاق الرياضة لصقل مهاراتهم في هذه الرياضة العريقة.

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