شرطة دبي تُنظم مُلتقى "أمن المجمعات السكنية"

المصدر: وام

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نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي مُلتقى "أمن المجمعات السكنية" في أكاديمية شرطة دبي بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي بجعل مدينة دبي الأكثر أماناً من خلال تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية في الإمارة.

حضر الفعالية العميد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والسيد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي بالإنابة، والمقدم الدكتور جمعة السويدي، المنسق العام لمشروع أمن المجمعات السكنية، إلى جانب ممثلي الشركات والمطورين العقاريين.

وأوضح العميد محمد أهلي أن وأوضح أن المُلتقى الذى يأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي يعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في مجال المجمعات السكنية في جميع أنحاء إمارة دبي، مما يُسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية فيما يسعى إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتبني أفضل الممارسات العالمية والأنظمة الذكية لتعزيز الأمن والأمان، وصولاً إلى تحقيق صفر جريمة في مجمعات السكن.

وشملت فعاليات المُلتقى الذى أشرفت على تنظيمه إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي توقيع "ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية" من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالعميد محمد أهلي، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ممثلة بالسيد محمد علي البدواوي حيث يهدف هذا الميثاق إلى دعم التوجه الاستراتيجي لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

كما شهدت فعاليات المُلتقى، تقديم مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، عرضاً حول دورها وخدماتها إلى المطورين العقاريين على مستوى إمارة دبي، فيما شهدت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية مع كافة المشاركين حول دليل المجمعات السكنية.

وفي ختام الملتقى، كرم العميد محمد أهلي المتعاونين مع شرطة دبي من الشركاء الاستراتيجيين في تطبيق الإجراءات الأمنية في المجمعات السكنية،.

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