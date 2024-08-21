دبي تستعد لاستقبال 20,000 مشارك في الدورة الـ30 للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024

المصدر: البيان

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الاستعدادات تُجرى حالياً لاستقبال الضيوف والمشاركين في الدورة الـ 30 من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والتي تستضيفها دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، حيث من المتوقع أن تشهد حضور 20,000 مشاركاً و800 متحدثاً يشاركون من خلال 200 جلسة متنوّعة، لبحث أحدث الابتكارات في مجال التنقّل الذكي وتكنولوجيا النقل.

وأوضحت الهيئة أن المؤتمر سيركز على مجموعة من المحاور المهمة تشمل: الابتكارات في النقل الذكي، التنقّل المستدام، وتكامل المدن الذكية، وأسلوب اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وستجري فعاليات الحدث في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار " تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية" وتنظِّمه منظمة النقل الذكي في أوروبا - ايرتيكو (ERTICO) بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific).

ومن بين الجلسات الـ 200، التي ستتخلل الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية منها: الابتكارات عبر الآفاق: النقل الآلي في المياه وعبر السكك الحديدية والمجال الجوي وما وراء ذلك، آفاق متصلة: الاتصال والأمن السيبراني وشبكة الجيل الخامس في النقل، قيادة التغيير: السياسات الحكومية والتخطيط المستدام ووقود المستقبل، تفعيل المستقبل: الابتكارات في التنقّل النظيف والأنظمة الذكية، إحداث ثورة في التنقّل: التكنولوجيا التي تركز على المتعاملين ومعايير الأمن السيبراني، تأمين رحلات الغد: التعامل مع التحديات السيبرانية في التنقّل، الإبحار نحو الغد: التقاء البيانات الضخمة والتحول الرقمي والتقنيات الذكية في التنقّل الحضري وابتكار التنقّل الحضري: الرقمنة والبنية التحتية الذكية.

ويعكس انعقاد هذا المؤتمر في أول انعقاد له خارج قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وشرق قارة آسيا، وللمرة الأولى في دبي مدى تأثيرها المتنامي في مجال الابتكار في النقل الذكي، ويعدّ بمثابة شهادة على رؤية دبي الاستراتيجية وابتكاراتها الرائدة، إذ يوفر منصة مثالية لتبادل الرأي بين قادة الفكر العالميين، وخبراء الصناعة، وصنّاع القرار.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن استضافة دبي للمؤتمر، الذي يعد أكبر وأهم ملتقى دولي في مجال أنظمة النقل الذكية والحلول الرقمية في مجالات المرور والطرق والمواصلات، تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حلول النقل الذكي والتنقّل المستدام.

وسيضم الحدث جلسات حوارية رفيعة المستوى تركز على تقنيات النقل الذكي وكيفية الإسهام في تحقيق مستقبل أكثر أمانًا، وذكاءً، واستدامة. وسيشمل الحدث أيضاً فعاليات رسمية وجلسات عامة متعددة المحاور، بالإضافة إلى منتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، وذلك بما يتماشى مع شعار المؤتمر "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية."

وسيضم المؤتمر كذلك معرضًا عصريًا يضم أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال، كما يوفر للزوار فرصة استثنائية للمساهمة في دفع عجلة التطور في مجال النقل، فيما يهدف الحدث إلى استكشاف أحدث التوجهات، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية.

وبينما تستعد دبي لاستقبال قادة النقل من جميع أنحاء العالم، تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها بتطوير أنظمة نقل متكاملة ومستدامة وتقديم خدمات ريادية تدعم رؤية الإمارة المستقبلية. وأكدت الهيئة أن النسخة الثلاثين من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية تعزز دور دبي كمركز عالمي للتنقّل الذكي، وتبرز التقدّم الذي حققته في مجال النقل الذكي وإسهامها في رسم مستقبل التنقّل الحضري على مستوى العالم.

وللتعرف على المزيد وللراغبين في التسجيل والمشاركة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 في دبي https://itsworldcongress.com/ar/

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