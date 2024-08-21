2.3 مليون مستفيد من برنامج «الشؤون الإسلامية» الصيفي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الإقبال الكبير من جميع شرائح المجتمع على برنامجها الصيفي هذا العام (2024)، تحت شعار «مساجدنا حصن وإيمان»، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 2.3 مليون فرد على مستوى الدولة، محققاً بذلك معدلاً أعلى من العدد المستهدف والمتوقع من قبل الهيئة.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، بحرص الجمهور على حضور برنامج الهيئة الصيفي وأنشطته المتنوعة، التي راعت فيها الهيئة تغطية احتياجات المجتمع الدينية والتوعوية والثقافية، وتفعيل الشراكات النوعية مع المؤسسات الحكومية، كاشفاً أن عدد المساجد والمراكز والمعاهد الدينية، التي انتظمت فيها الفعاليات على مستوى الدولة قد بلغ نحو 2000 مسجد، و25 مركزاً قرآنياً متخصصاً، ومجموع حلقات القرآن التي تم تقديمها في المساجد ومجالس أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة نحو أكثر من 3000 حلقة، وأن مجموع الدروس العلمية في كل المبادرات تجاوزت 182 ألف درس وحلقة علمية، وأن عدد الكادر التعليمي وصل إلى أكثر من 550 معلماً ومشرفاً وإدارياً، وألفي إمام، هذا بالإضافة إلى تفعيل منصات الهيئة الرقمية في تقديم العديد من الأنشطة الصيفية، والتي حصلت على 1.4 مليون مشاهدة، و14.400 تفاعل من المتابعين للبرنامج، وأرجع سعادته عوامل النجاح إلى الاستعداد المبكر والتحضيرات المواكبة لفعاليات البرنامج، حيث تم عقد دورات لكل المشاركين في البرنامج، وتوزيع نحو 3000 مطبوع على الأئمة في المساجد، للاستعانة بها في إلقاء الدروس، وقد تم اختيار عناوينها بعناية مع تنقيحها ومراجعتها.

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