الإمارات تواصل عملها الإنساني لإغاثة العائلات المتضررة في غزة

المصدر: أبوظبي ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل الإمارات تقديم المساعدات المتنوعة والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة، من خلال العديد من المبادرات ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من المعاناة التي أنهكت العائلات النازحة، في خطوة تعكس نهج الدولة الراسخ التي لطالما سارعت في الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وكانت سباقة في خدمتهم وتقديم العون لهم.

ومنذ 288 يوماً، مازالت «عملية الفارس الشهم 3» مستمرة في عملها الإنساني الدؤوب، لتُقدم المساعدات والمشاريع الإنسانية لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة وسعياً لوصولها لجميع المحتاجين، حيث أرسلت إمارات زايد الخير، 4 سُفن إغاثية مُحملة بـ18530 طناً من المساعدات والطرود المتنوعة والمستلزمات الطبية والأدوية ومواد الإيواء والطعام والمياه والملابس، وأرسلت 257 طائرة محملة بـ5340 طناً، و104 قوافل محملة بـ19819 طناً من المساعدات، لتوفير الطعام والعلاج وأهم الاحتياجات للنازحين في القطاع.

دعم طبي

كما سارعت الإمارات إلى مساندة القطاع الصحي والمستشفيات المتضررة في قطاع غزة، من خلال مختلف الخدمات الطبية والعلاج الذي تقدمه للجرحى والمصابين، سواء في المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح الذي أنشأته في ديسمبر من العام الماضي أو المستشفى العائم في مدينة العريش، كالمساعدات الطبية والأدوية والأجهزة الحديثة والإسعافات التي ساندت فيها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، حيث قدمت عملية الفارس الشهم، 400 طن من المساعدات والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات والمنظمات الدولية علاوة على تركيب الأطراف الاصطناعية.

ونفذت الدولة مبادرة «طيور الخير» من خلال إسقاط المساعدات والاحتياجات الضرورية لإغاثة سكان غزة وخاصة في شمال القطاع ومن يتعذر وصول شاحنات المساعدات إليهم براً، حيث نفذت 50 عملية إسقاط عبر الطائرات متجاوزة 3382 طناً من المساعدات.

وضمن حملة دعم الهيئات المحلية والبلديات في قطاع غزة، أنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، وقدمت واسطات لنقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات وأجهزة حديثة، وصهاريج مياه، وأسهمت في عملية إصلاح خطوط المياه المدمرة في خانيونس في إطار دعم البلديات لدفعها لتقديم الخدمات المناسبة للنازحين في القطاع.

احتفاء

إلى ذلك، احتفل المستشفى الإماراتي العائم المتمركز في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، بيوم استقلال إندونيسيا الـ79، في فعالية خاصة أقيمت بمشاركة الطاقم الطبي الإندونيسي وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3».

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام المستشفى الإماراتي العائم بمشاركة الطاقم الطبي الإندونيسي احتفالاته الوطنية، في إطار العمل بروح الفريق لتعزيز وتنمية الروابط وتوطيد العلاقات بين الشعبين الصديقين.

ويعكس هذا الاحتفال التفاني في خلق بيئة إيجابية ومحفزة، تُسهم في دعم الجهود الإنسانية المستمرة لعلاج المصابين والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين.

كما تجسد المبادرة قيم التسامح والتعايش، وتعزز روح التعاون الإنساني في إطار المهام الطبية الدولية المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز