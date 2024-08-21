سلطان القاسمي يعتمد 3578 منحة دراسية لمواطني وأبناء مواطنات الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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‏اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 3578 منحة دراسية للطلبة والطالبات من أبناء إمارة الشارقة، وأبناء مواطنات إمارة الشارقة، وذلك للدراسة في مختلف برامج وتخصصات البكالوريوس في جامعات إمارة الشارقة.

منح

وبلغ عدد المنح الدراسية المعتمدة في جامعة الشارقة 1818 منحة دراسية، أما في الجامعة الأمريكية في الشارقة فقد اعتمد سموه 165 منحة دراسية، وبلغ عدد المنح الدراسية في جامعة الذيد 808 منح دراسية، وفي جامعة كلباء 335 منحة، أما في جامعة خورفكان فقد اعتمد سموه 392 منحة دراسية، وحصلت أكاديمية الشارقة للنقل البحري في خورفكان على اعتماد 60 منحة دراسية.

مرسوم

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (50) بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين.

ونص المرسوم على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين، يوم الاثنين 28 صفر 1446هـ الموافق 2 سبتمبر 2024م كل في مقره.

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