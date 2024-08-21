«أفضل بيئة عمل» لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»

المصدر: دبي - «البيان»

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حازت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» لقب «أفضل بيئة عمل»، بعد تقييم دقيق ومستقل من قبل فرع المؤسسة الدولية المانحة للشهادة في منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية والديناميكية، كما يبرز نجاحاتها المتوالية في السنوات الأخيرة مدفوعة في الأصل بتفاني ورفاهية فريق عملها.

ويعتمد الحصول على هذه الشهادة المرموقة على آراء وردود فعل فريق العمل، من واقع استطلاع رأي حيادي وواسع النطاق، تم تصميمه لاستكشاف الجوهر الحقيقي لتجربة بيئة العمل في الشركة. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الحصول على شهادة «أفضل بيئة عمل» تأكيد على التزامنا بخلق بيئة عمل داعمة ومنتجة. وأضاف: «يعكس هذا التقدير الجهد الجماعي، الذي بذله فريقنا من أجل توفير بيئة عمل تحث على التعاون والإبداع، وتدفع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، وترتقي أكثر فأكثر بمستوى الخدمات، التي نقدمها لمتعاملينا».

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