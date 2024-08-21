«تنفيذي الشارقة» يعتمد الفريق التقني لمشروع بوابة البيانات الاجتماعية

المصدر: الشارقة – «البيان»

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كل فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة. واطلع المجلس على تقرير حول تنفيذ مشروع بوابة البيانات الاجتماعية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.

واعتمد المجلس تشكيل الفريق التقني لمشروع بوابة البيانات الاجتماعية ليضم مختصين من دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الشارقة الرقمية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويهدف تشكيل الفريق إلى رفع الجاهزية ومتابعة تحقيق أهداف البوابة الاجتماعية في ربط الجهات المعنية وتبادل البيانات.

واطلع المجلس على عرض حول برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تأهيل الباحثين عن عمل في كل مدن ومناطق الإمارة وفقاً لبرامج تأهيلية تخصصية، وتدريبهم ميدانياً في الجهات الحكومية لإكسابهم الخبرة العملية بحسب كل تخصص. واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية الذي يرصد أهم إنجازات وأنشطة المؤسسة خلال عام 2023م والتي تدعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في تفعيل رسالة المسجد، والارتقاء بمستوى حفاظ القرآن الكريم.

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