1186 متدرباً من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين في عجمان

المصدر: عجمان - «وام»

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، تسجيل 1186 متدرباً في البرامج التدريبية المخصصة لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، خلال النصف الأول من عام 2024. وتهدف البرامج إلى تعزيز التدريب والتطوير، ورفع كفاءة السائقين، وتنمية قدراتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لنقل الطلاب وفق أعلى المعايير.

وقالت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، إن عدد المتدربين من سائقي الحافلات المدرسية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم 548 سائقاً في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ537 سائقاً تم تدريبهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت الدورات التدريبية المخصصة لمشرفي الحافلات المدرسية، إجراءات السلامة في نقل الطلاب من وإلى المدرسة، وأساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الطلاب داخل الحافلة المدرسية، واستخدام طفايات الحريق، وطرق الإخلاء الصحيحة.

وشملت الدورات لسائقي الحافلات المدرسية، برامج تهدف لتعريفهم بمستجدات قوانين السلامة المرورية، وتدريبهم على الإسعافات الأولية، وكيفية تفادي الحوادث.

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