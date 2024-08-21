شرطة دبي تختتم فعالية «صيفكم أمان» بمشاركة 400 متطوع

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت شرطة دبي فعالية «صيفكم أمان» التي نظمها مجلس الروح الإيجابية ومبادرة «الشرطي جارك» ومركز شرطة الراشدية في مردف سيتي سنتر كل يوم جمعة خلال فترة الإجازة الصيفية، والهادفة إلى الوقوف على احتياجات المجتمع من الشرطة والرد على تساؤلاتهم وتوعية زوار المركز بخدمات شرطة دبي.

وشهد ختام الفعالية العميد سعيد سالم المدحاني مدير شرطة الراشدية بالوكالة وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، والنقيب سعيد غدير نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، حيث تضمنت عروض الفرقة الموسيقية والشرطيان «آمنة» و«منصور» وتوزيع هدايا على زوار المركز.

وقال العميد سعيد المدحاني، إن الفعالية شهدت مشاركة أكثر من 400 متطوع من الشرطة وخارجها على مدار 6 أسابيع، وأنه وبجهود فريق العمل حققت أهدافها في توعوية أفراد الجمهور بالظواهر السلبية، وتعريفهم بخدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأضاف العميد المدحاني أن مثل هذه الفعاليات والأنشطة تسهم بشكل كبير في مد جسور التواصل مع المجتمع بشكل مباشر، وتعريفه بمختلف الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، فضلاً عن دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي لتحصينه من الظواهر السلبية التي قد تؤثر عليه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز