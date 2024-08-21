29.7 مليون معاملة منجزة عبر «دبي الآن»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية، مؤسسة حكومة دبي الرقمية، هيئة دبي الرقمية، أن عدد معاملات «تطبيق دبي الآن» المنجزة خلال النصف الأول من 2024 بلغت أكثر من 3.2 ملايين معاملة، ومجموع المبالغ المحصلة منذ إطلاق التطبيق أكثر من 12 مليار درهم.

وقالت في تصريح لـ«البيان»: «إن إجمالي تحميلات التطبيق خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت لما يقارب الـ500 ألف تحميل على المتجرين «أبل وأندرويد»، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 150 ألف مستخدم، وبلغ عدد المستخدمين الإجمالي منذ إطلاق التطبيق أكثر من 1.6 مليون مستخدم».

وأضافت: بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر التطبيق منذ إطلاقه 29.7 مليون معاملة، مشيرة إلى أن «دبي الآن» منصة موحدة لخدمات الأفراد في مدينة دبي، حيث يبلغ عدد الخدمات على المنصة 280 خدمة مقدمة من أكثر من 40 جهة من القطاع الحكومي والخاص.

تنوع

وحول أبرز الخدمات التي يتيحها التطبيق، قالت الدكتورة موزة سويدان: تعد خدمات الفواتير والدفع من أكثر الخدمات استخداماً في تطبيق «دبي الآن» بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل خدمات الإقامة للمقيمين، وخدمات منصة إماراتي للمواطنين التي تضم الخدمات الإسكانية والاجتماعية الأكثر استخداماً عبر التطبيق. كما يعد تطبيق «دبي الآن» شاملاً لخدمات المدينة، ويهدف إلى تقديم جميع المعاملات الحكومية للمتعامل في مكان واحد بسلاسة وأمان، ويتم العمل دائماً على إضافة المزيد من الخدمات، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

تطبيق شامل

وذكرت أن «دبي الآن»، التطبيق الشامل لخدمات المدينة، هو التطبيق الموحد للخدمات الحكومية في دبي، ونهدف أن نقدم للمتعاملين مكاناً واحداً لجميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان، ونعمل دائماً على إضافة المزيد من الخدمات، لتوفير الوقت والجهد، وتعزيز تجربة استخدام التطبيق، وبإمكان المستخدم تسجيل الدخول إلى «دبي الآن» باستخدام «الهوية الرقمية» بما يمنحه إمكانية الوصول إلى الخدمات عبر بيانات تسجيل موحدة للاستفادة من خدمات التطبيق بسهولة وأمان.

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