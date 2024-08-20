افتتاح مركز ريم للسكري والغدد الصماء في مستشفى ريم بأبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن "مستشفى ريم" إنشاءه مركز السكري والغدد الصماء، والذي افتتح أخيراً، تحت إشراف نخبة من أبرز الاستشاريين في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمد الخطيب، استشاري أمراض الغدد الصماء في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع كل من الدكتور علي خليل، استشاري الغدد الصماء وخبير الغدة الدرقية، والدكتور وهبي العنزاوي، أخصائي الغدد الصماء.

وتتضافر الخبرات العريقة التي تمتد إلى أكثر من 65 عاماً من الخبرة المشتركة لهذا الفريق متعدد التخصصات في رعاية المرضى وتحقيق أفضل النتائج السريرية، ما يعزز المكانة المميزة لمستشفى ريم في أبوظبي.

يقدم هذا المركز خدمات متقدمة في مجال السكري والغدد الصماء، مما يتماشى مع رسالة مستشفى ريم المتمثلة في تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية رفيعة المستوى في الإمارات العربية المتحدة.

الدكتور محمد الخطيب ذو خبرة كبيرة ومتميزة في مجال الغدد الصماء تمتد لأكثر من 24 عامًا، مع تركيز خاص على إدارة مرض السكري. الأمر الذي أكسبه خبرة وكفاءة خاصة وعميقة في رعاية المرضى مما جعله واحد من أبرز الاستشاريين في طب الغدد الصماء في المنطقة. تتماشى رؤية الدكتور الخطيب لمركز ريم للسكري والغدد الصماء تمامًا مع رسالة مستشفى ريم في تقديم خدمات رعاية صحية شاملة، متخصصة ومتميزة.

يمثل إنشاء مركز ريم للسكري والغدد الصماء خطوة محورية لمستشفى ريم من خلال توسيع نطاق الخدمات التخصصية لتشمل الآن أكثر من 35 تخصصًا متميزًا.

يقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات، بدءً من وسائل التشخيص المتقدمة، خطط العلاج المتخصصة والمراقبة المستمرة لمرضى السكري باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها وإدارة اضطرابات الغدد الصماء، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات القائمة على الأدلة. يهدف المركز إلى وضع معيار جديد في رعاية مرضى السكري والغدد الصماء.

ومن جانبه أوضح السيد زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم https://www.reemhospital.com أن إنشاء مركز ريم للسكري والغدد الصماء، الذي يقوده خبراء مرموقون مثل الدكتور محمد الخطيب يعكس التزامنا بالتميز في الرعاية الصحية وتفانينا في تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضانا. نحن فخورون بتقديم مركز يتمتع بمعايير الجودة والرعاية التي يتطلع اليها مجتمعنا والتي كنا دائما عند حسن اختيارهم.

وأكد الدكتور محمد الخطيب أن هدفنا هو تقديم أفضل النتائج الممكنة لمرضانا من خلال نهج متعدد التخصصات يجمع بين التميز السريري، التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الرحيمة، كما أوضح أن المركز متحمس للترحيب بالمرضى في مستشفى ريم بأبوظبي، ويتطلع لتحقيق أكبر تأثير إيجابي على حياتهم.

كما أوضح السيد كلانسي بو، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم : "تأتي فكرة المركز كنتيجة لالتزامنا العميق وجهودنا المتواصلة لمكافحة مرض السكري من النوع الثاني وذلك من خلال تعزيز الحلول الوقائية عبر برنامج شامل للتواصل المجتمعي. يتضمن ذلك ورش العمل، الفحوصات الصحية والمبادرات التعليمية للمدارس والمنظمات، التي تهدف جميعها إلى تشجيع نمط حياة نشط وعادات غذائية صحية".

مع مركز ريم للسكري والغدد الصماء، يستعد مستشفى ريم ليصبح رائدًا في رعاية مرضى السكري والغدد الصماء في أبوظبي.

جهة الاتصال الإعلامية:

تالا مشعل

البريد الإلكتروني: tala.mashal@reemhospital.ae

عن مستشفى ريم:

يعد مستشفى ريم منارة للرعاية الصحية المتقدمة في جزيرة الريم في أبوظبي، بسعة تتجاوز 200 سرير. يعتبر المستشفى من أهم منشآت الرعاية الصحية متعددة التخصصات يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. يقدم المستشفى رعاية صحية مبتكرة قائمة على الدليل، تشمل خدمات العيادات الخارجية، الرعاية الداخلية ورعاية ما بعد الحالات الحادة، مدعومة بأحدث معدات التشخيص والعلاج. من خلال استقطاب أفضل الأطباء ودمج التقنيات المتقدمة وأنظمة التتبع بالذكاء الاصطناعي، يسعى المستشفى إلى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز