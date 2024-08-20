"الإمارات للخدمات الصحية" تعزز تصفير البيروقراطية عبر "التطبيب عن بعد"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مسيرتها الرائدة في تصفير البيروقراطية الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تعزيز جودة خدمتها النوعية في مجال التطبيب عن بُعد.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 2.200 متعامل سنوياً بما يشمل مرضى السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول وغيرهم من المرضى المحتاجين.

وبرزت جهود المؤسسة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توفير خدمة التطبيب عن بعد حيث تم تخفيض أكثر من 4.400 زيارة سنوياً لمراكز الخدمة مع تقليل أكثر من 44 ألف دقيقة سنوياً وتقليص زمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة قطعت شوطاً طويلاً في مسيرتها نحو تصفير البيروقراطية وذلك عبر مواصلة تحسين وتطوير خدمة التطبيب عن بعد مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة تواكب برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزز من جودة الخدمات الصحية المتميزة والمرنة التي تلبي تطلعات المستفيدين وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وأضاف الزرعوني أن تصفير البيروقراطية من خلال خدمة التطبيب عن بعد تلعب دوراً حاسماً في تعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز