ضاحي خلفان: الإمارات رسّخت مكانتها عالمياً رائدة للعمل الإنساني

المصدر: دبي - «البيان»

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها عالمياً باعتبارها رائدة العمل الإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي على المستويين الإقليمي والعالمي، فمن توجيهات قيادتها الرشيدة تنطلق المبادرات والمشاريع التي تحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتساند جهود التنمية البشرية في المجتمعات المهمشة والأقل حظاً، ومن أراضيها تخرج قوافل الإغاثة إلى مختلف الدول والمناطق التي تشهد أزمات وكوارث طبيعية، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إن مبادرات العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على منظومة عمل متكاملة تعتمد على مبادئ الإنسانية والموضوعية والشفافية، وتهدف إلى إحداث تأثير مستدام في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تجسد غرس الآباء المؤسسين والنهج الحضاري والموروث الثقافي والديني للمجتمع الإماراتي.

إرث

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية: استناداً إلى هذا الإرث العظيم وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تمكّنا في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية من تعزيز أداء دورنا الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي وغيرها من المشاريع التنموية والمجتمعية.

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