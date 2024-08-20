سيف السويدي: محاكم دبي ملتزمة بدعم العمل الإنساني وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي

المصدر: دبي-«البيان»

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أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، على التزام محاكم دبي الراسخ بدعم العمل الإنساني وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل بجد لتجسيد مبادئ العدالة الإنسانية من خلال مبادراتها المتنوعة، ومن بينها مبادرة «محاكم الخير»، التي تهدف إلى رفع المعاناة عن الغارمين والمتعثرين عن السداد، مما يعكس التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية وإسهامنا في دعم الأسر المتضررة وتوفير بيئة قانونية تضمن العدالة للجميع.

جوهر

وأضاف: إن العمل الإنساني يشكل جوهر رؤية محاكم دبي، حيث نؤمن بأن تقديم الدعم والمساندة للفئات المحتاجة هو جزء أساسي من رسالتنا، ونسعى دائماً إلى تعزيز العدالة والمساواة من خلال توفير الخدمات التي تسهم في تحسين حياة الأفراد وتحقيق استقرارهم الاجتماعي، وإن التزامنا بالعمل الإنساني ليس مجرد واجب قانوني، بل هو واجب أخلاقي يعكس قيمنا وتطلعاتنا نحو بناء مجتمع أكثر تكافلاً وتضامناً.

ركيزة

وأكد أن محاكم دبي ستواصل جهودها في دعم المبادرات الإنسانية، إيماناً منها بأن العمل الإنساني هو ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمع، وأن محاكم دبي ستظل دائماً في طليعة المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف للجميع.

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